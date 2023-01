Inter-Napoli, Spalletti verso una novità in difesa stasera a San Siro

Napoli Calcio - Inter-Napoli, sciolti gli ultimissimi dubbi di formazione in casa partenopea. Con una novità in arrivo per Luciano Spalletti. Nel reparto arretrato.

Inter-Napoli, novità in difesa?

La particolarità potrebbe riguardare infatti l’impiego di Olivera sulla fascia al posto di Mario Rui, mossa per provare a contenere meglio la fisicità di Dumfries su quella corsia. Un po’ come già accaduto contro Ajax e Roma per arginare le caratteristiche di Tadic e Zaniolo. Per il resto tandem centrale composto da Kim-Juan Jesus con Di Lorenzo a destra e Meret tra i pali.