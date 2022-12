Inter-Napoli, sospiro di sollievo Inzaghi: Brozovic potrebbe recuperare

Calcio Napoli - Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli. I nerazzurri potrebbero infatti recuperare Brozovic a centrocampo:

"Beh, detto e fatto: ieri mattina, il croato è spuntato nel centro sportivo interista, rinunciando agli ultimi due giorni di vacanza che gli erano stati concessi dopo il Mondiale. E, come conseguenza, si candida per una maglia da titolate nel match contro il Napoli del 4 gennaio. Con una variabile di cui tenere conto, però: il fastidio al flessore della coscia sinistra (stessa zona del precedente infortunio) con cui ha concluso la rassegna iridata. Se il fastidio non dovesse tornare a comparire, allora, si potrà forzare in vista, appunto, del Napoli. Altrimenti, si procederà con cautela".