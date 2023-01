Inter-Napoli, le ultime di formazione: Spalletti valuta Rrahmani, cinque azzurri sotto osservazione

Il nuovo anno può partire subito con il botto per il Napoli di Luciano Spalletti, che dopo aver dominato la prima fase della stagione (pure in Champions League) deve adesso cominciare a raccogliere i frutti della grande semina realizzata tra la metà di agosto e l’inizio di novembre, come racconta Repubblica.

Inter-Napoli, le ultime di formazione

“Spalletti e lo staff sanitario del Napoli hanno la certezza di aver gestito nel migliore dei modi l’insolita interruzione del campionato. Si è svuotata l’infermeria e sono a disposizione anche Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Toccherà al tecnico decidere se utilizzarli dal 1’ e una valutazione sarà fatta pure su Rrahmani, fermo dal 10 ottobre per un infortunio muscolare. L’organico al completo è di per sé una eccellente notizia, per gli azzurri”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli