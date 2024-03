Inter-Napoli, saranno in tanti i tifosi napoletani presenti a San Siro ma non quanto quelli visti a Barcellona mercoledì scorso.

Inter-Napoli, quanti tifosi azzurri ci saranno a San Siro

Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, saranno meno di mille a Milano rispetto ai quasi 3.000 in Spagna. Oltre al fascino della Champions League e il sogno dei quarti di finale nonostante un’annata buia, a influire su questa disparità è stato anche il divieto di vendita ai residenti in Campania. Così saranno ‘appena’ 800-900 supporter partenopei.