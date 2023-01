Inter-Napoli, CorSport: fine imbattibilità dopo 142 giorni, gli azzurri scoprono un'anima fredda

Notizie Napoli calcio. Termina l'imbattibilità in campionato del Napoli, che durava dalla sconfitta di Empoli della scorsa stagione. Contro l'Inter finisce 1-0 a San Siro, con i nerazzurri che fermano la capolista e consentono alle inseguitrici di riavvicinarsi.

L'edizione odierna de Corriere dello Sport ha analizzato Inter-Napoli 1-0, commentando la prestazione della squadra di Spalletti:

Centoquarantadue giorni, un’eternità: ma nulla è per sempre e il Napoli cade a San Siro, abbagliata dalle luci di un’Inter che si prende la scena, riapre il campionato per sé e anche per gli altri, si inorgoglisce della sua presenza al termine di un’ora e mezza lucidamente autorevole, spesa per ridarsi quel tono vagamente smarrito.

In una notte (quasi) senza un domani, l’Inter ha provato ad essere se stessa e ci è riuscita e il Napoli ha offerto la sensazione di darsi un’anima nuova, fredda, cinica, calcolatrice, standosene in tanti dietro la linea del pallone per provare a scorgere praterie inesistenti.