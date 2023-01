Tuttosport - Campanello d'allarme per il Napoli: un aspetto ha fatto la differenza con l'Inter

Notizie Napoli calcio. Il Napoli esce sconfitto per 2-1 da San Siro contro l'Inter, incappando nel primo ko stagionale in campionato. La capolista vede così diminuire il proprio vantaggio sulle inseguitrici (Milan a -5) ed ora dovrà cambiare subito passo nella trasferta di domenica contro la Sampdoria.

Ecco come il quotidiano piemontese ha analizzato la sconfitta del Napoli a Milano:

Una frenata che deve rappresentare un campanello d’allarme per il Napoli se si focalizza l’attenzione sul piglio con cui le due squadre hanno affrontato il match: l’Inter lo ha vissuto come una finale (non poteva essere altrimenti, partendo da -11 sulla rivale), mentre la squadra di Spalletti - nonostante i proclami dell’allenatore alla vigilia strategici per tenere alta l’attenzione - non sembrava avere lo stesso spirito in corpo che, per esempio, ha portato nel finale Dumfries a placcare un avversario in mezzo al campo come si vede spesso nei campetti amatoriali e raramente sul palcoscenico della Scala del Calcio +.