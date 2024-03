Inter-Napoli, Calzona conferma il tridente: la scelta su Zielinski già nerazzurro

Napoli - Francesco Calzona è tornato a Napoli dopo il blitz a Bratislava e l’incontro con i media da ct della Slovacchia prima delle amichevoli con Austria e Norvegia, e il Napoli ha ricominciato la preparazione dopo la giornata di pausa concessa al rientro da Barcellona. La prima tappa è in programma domenica a San Siro, con l’Inter. Piotr Zielinski sarà l’uomo della serata, con la maglia del Napoli ma già promesso all'Inter. Comunque è difficile, estremamente arduo pensare che Calzona lo possa lanciare dal primo minuto in campo. Probabilmente anche a partita in corso, per tutto quello che ha accompagnato la sua scelta di libero professionista. Si vedrà . Confermato, invece, il tridente solito d'attacco Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.