Ultime notizie. Sta per ripartire la Serie A e il presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a scendere in campo. Secondo quanto riportato oggi sul quotidiano Il Mattino, il patron della SSC Napoli ha deciso che seguirà la squadra in ritiro a Milano, alla vigilia della super-sfida contro l'Inter prevista a San Siro per il 4 gennaio 2023.