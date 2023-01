Inter, Marotta. "Sistema Paratici alla Juve? Non entro nel merito del lavoro altrui"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'inter, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli24:

"Per un dirigente che arriva dalla provincia, le grandi squadre, come la Juventus prima e l’Inter ora, rappresentano la realizzazione del sogno di bambino. Sistema Paratici alla Juve? Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nerazzurro"