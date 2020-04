Serie A - Nessuna multa ma un richiamo deciso. Questo è stato l'atteggiamento da parte dell'Inter nei confronti di Romelu Lukaku dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso di una diretta Instagram con la moglie dell'amico Mertens. Il giocatore ha rimosso il video dalla propria pagina dopo aver capito di aver fatto un'uscita fuori luogo, soprattutto in un momento delicatissimo non solo per lui o per il calcio, ma per tutto il mondo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.