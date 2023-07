Inter, Lautaro: "Ho in testa la voglia di vincere il campionato: ecco perchè bisogna puntare su di noi"

Serie A - Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Sia la società sia Inzaghi hanno parlato di obiettivo scudetto. Non è un peso?

«Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo. Io e i miei compagni ce lo siamo detti, abbiamo lasciato l’Inter in alto, la gente si aspetta tanto da noi e noi da lì ripartiremo».

Ma perché la gente dovrebbe fidarsi di voi per lo scudetto e non di altre squadre?

«Perché questa è una società abituata a vincere. E perché abbiamo fame. Io voglio vincere sempre, anche le partitine in allenamento. E questo messaggio voglio trasmetterlo ai più giovani»