Inter, festa abusiva: l'influencer ex "Uomini e Donne" inguaia Lukaku, Hakimi, Perisic e Young

Ultime notizie. Graziati dalle multe dell’Inter, ma non da quelle dei carabinieri. Sbeffeggiati sui social e traditi dal gossip. O meglio dall’influencer, ex corteggiatrice di «Uomini e donne», Giulia D’Urso, 26 anni, sospettata di essere la «spia» che ha chiamato il 112 per segnalare la «cena clandestina» dei calciatori interisti Romelu Lukaku, Ivan Perisic, Ashley Young e Achraf Hakimi. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Festino Inter

Tutti i presenti sono stati multati dai Carabinieri e dovranno pagare le sanzioni previste per la violazione del coprifuoco, pari ad una multa di 400 euro. Quanto alla influencer Giulia D’Urso, - riporta il Corriere della Sera - sarebbe stato Hakimi ad invitarla alla cena. Ma perché la «soffiata» al 112? Il sospetto è che sia un banale (quanto maldestro) tentativo di avere visibilità. Giallo nel giallo alla serata avrebbero partecipato anche altri calciatori di serie A: tre milanisti (arrivati da Torino) e due della Fiorentina (tornati da Cagliari dopo la partita delle 18.30). I cinque hanno soggiornato nell’hotel ed erano già in stanza al momento del controllo dei carabinieri.