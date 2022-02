Inter, Dumfries: "Scudetto? Non ci pesa essere considerati favoriti, ma conta solo restare fissi sull’obiettivo"

Serie A - Denzel Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

Sta studiando italiano: ha imparato la parola “scudetto”?

«In realtà ho interrotto le lezioni per la nascita di mia figlia, ma adesso mi rimetto sotto. Intanto ascolto, leggo, provo a catturare qualsiasi cosa. Le parole che più conosco sono “uomo” e “scivola”, mi servono per sopravvivere in campo, ma certo che so cosa significa scudetto: non ci pesa essere considerati favoriti, è una bella sensazione, ma conta solo restare fissi sull’obiettivo».