Inter Campione d'Inverno, ma Tuttosport replica: aiutini arbitrali contro Napoli, Genoa e Verona

Notizie Calcio - Napoli, Genoa e ora Verona. Inter Campione d'Inverno ma scottano i precedenti. L'analisi di Tuttosport su quanto accaduto nello scorso Napoli Inter:

Napoli-Intercon l'arbitro Massa. Due gli episodi contestati dagli azzurri che avevano scatenato nel post partita l’ira del club campione d'Italia e del presidente De Laurentiis. Il primo in occasione della rete dell’1-0 di Calhanoglu al 44’ del primo tempo, una cintura di Lautaro su Lobotka a centrocampo a inizio azione, con la palla rubata dall’argentino; il secondo in avvio di ripresa sull’1-0 per l’Inter, un possibile rigore per il Napoli per fallo di Acerbi su Osimhen (ancata del difensore a sbilanciare il nigeriano e successivo contatto piede su piede). In entrambi i casi Massa e Var fecero proseguire.

Nell’analisi successiva delle immagini a “Open Var”, il responsabile del settore tecnico dell’Aia, Trefoloni, si era espresso così: «Tutti e tre (arbitro, Var e Avar, ndr) hanno la stessa idea di intervento e la vivono indipendentemente l’uno dall’altro, vanno tutti e tre per nessuna azione fallosa - la spiegazione sul contatto Lautaro-Lobotka -. Acerbi-Osimhen? Si guarda l'intensità e noi siamo contenti di questa scelta, è stata coerente con la linea dell’arbitro e con quello che chiediamo noi».