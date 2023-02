Inter a 'Lezioni di Thiagometria': una sconfitta che porta il Napoli a +18

L’Inter gira l’ennesima puntata della serie tv «Viaggi da incubo» che ha deciso di interpretare fino in fondo, dato che il 5° posto tra oggi e domani potrebbe essere ad appena due punti.

Come riporta il Corriere della Sera:

"L’episodio che va in scena a Bologna con un tempo da tregenda e un campo dal drenaggio problematico si può intitolare serenamente «Lezioni di Thiagometria», perché il successo della squadra di Motta che arriva in contropiede con l’ennesimo gol di Orsolini, è costruito, meritato e anche emblematico: qui ogni calciatore ha 2-3 opzioni fra cui scegliere per ogni giocata e così facendo si costruisce un gruppo imprevedibile, che sa andare oltre i propri limiti, smanioso di mettere all’opera il lavoro fatto in settimana. Ora il Napoli è lontano 18 punti".