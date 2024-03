Insulto razzista Juan Jesus-Acerbi, un sondaggio dopo il caso Maignan aveva confermato un quadro inquietante

Ultime notizie Serie A - Poco più di un mese fa, dopo le offese razziste subite dal portiere del Milan Mike Maignan a Udine, la Swg pubblicò un sondaggio — condotto su un campione di 800 maggiorenni — sui comportamenti del pubblico nelle manifestazioni sportive. Ne emerse un quadro contraddittorio e inquietante, come scrive la Gazzetta dello Sport.

L’episodio Juan Jesus-Acerbi, scrive il quotidiano, rafforza la sensazione che lo stadio — terreno di gioco compreso — sia per molti una terra di nessuno in cui molto, troppo è possibile e concesso:

"La metà del campione considerava come “elementi del tifo” l’insultare la propria squadra o il proprio campione se perde o gioca male (51%); intimidire un avversario con urla e cori (48%); insultare gli arbitri (46%).

Quasi il 20% considerava “elemento del tifo” insultare un giocatore per la sua nazionalità o per le origini etniche (18%); dire a un giocatore “zingaro” o “ebreo” (18%); fare il verso della scimmia (16%).

Il campione aveva approvato il comportamento di Maignan e dei compagni di squadra del Milan, che dopo gli insulti razzisti ricevuti dal portiere avevano lasciato il campo per protesta. Il 46% riteneva infatti che avevano “fatto bene a uscire dal campo e non avrebbero dovuto rientrare”; il 6% riteneva di non essere di fronte a comportamenti razzisti, ma a “un modo per disturbare i giocatori”. Per il 18% “sono pagati per intrattenere, devono quindi sopportare qualsiasi cosa”"