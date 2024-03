Insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus, la reazione dell'arbitro La Penna

Napoli - Episodio gravissimo di razzismo di Acerbi nei confronti di Juan Jesus, con la reazione dell'arbitro La Penna che è stata criticata e non poco per come si è comportato dopo che è stato lo stesso difensore brasiliano a comunicargli quanto accaduto.

Razzismo in Inter-Napoli, grave episodio di Acerbi contro Juan Jesus

In campo avrebbe sicuramente potuto estrarre un cartellino rosso nei confronti di Acerbi se solo avesse sentito ma non è stato così. Juan Jesus ha interrotto temporaneamente l'incontro richiamando l'attenzione dell'arbitro La Penna per via di un insulto razzista che avrebbe ricevuto da Acerbi (e che l'arbitro evidentemente non ha sentito). Il tutto è accaduto a San Siro proprio nella giornata della lotta al razzismo. L'analisi de Il Mattino.