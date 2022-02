Insigne-Toronto, il Napoli avrebbe voluto liberarlo già a gennaio per risparmiare subito sugli stipendi: il retroscena

Napoli calcio - Il Napoli avrebbe voluto cedere Insigne già a gennaio al Toronto. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che racconta questo retroscena di mercato.

"Monetizzare le cessioni sta diventando sempre più difficile, come si è visto con l’addio durante il mercato invernale di Insigne, che ora dovrà vivere da separato in casa i prossimi 4 mesi con il Napoli. Il club lo avrebbe probabilmente liberato anche subito in cambio di un compenso ridotto (meglio che a costo zero...) e per risparmiare le ultime mensiilità del costoso stipendio del capitano. Ma il Toronto non ha nemmeno sussurrato una offerta".