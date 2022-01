Insigne-Toronto, ieri Spalletti ha incalzato Lorenzo chiedendogli se fosse sicuro della scelta: la reazione del capitano

Calcio Napoli - Ieri è andato in scena un colloquio tra Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne a fine allenamento. L'allenatore, come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha incalzato chiedendo al suo capitano se davvero vuole andare a giocare nel Toronto al termine di questa stagione.

"La bellezza del rosso e quella dell’azzurro. Anche di questo si è parlato ieri alla fine dell’allenamento del Napoli a Castel Volturno. Un po’ come battuta sulla bellezza cromatica di una maglia. Un po’ per provare a capire se ancora c’è margine perché Lorenzo Insigne resti al Napoli. A chiedere al capitano la nuova maglia, rossa, del Toronto, è stato Luciano Spalletti. Il tecnico le colleziona nella sua “scala del calcio”, nella tenuta di Montaione, la Rimessa, in Toscana. E Lorenzo ha promesso all’allenatore di portargliene una appena possibile. E Spalletti lo ha incalzato, chiedendogli se fosse sicuro che quella rossa fosse più bella dell’azzurra, quella della sua vita. Insigne non ha risposto, ma non c’è dubbio che dentro di lui il momento sia complesso. Da un lato i soldi, tanti soldi, offerti dal Toronto, dall’alta la consapevolezza di passare in un calcio ricco di dollari - quello della Major League Soccer - ma tecnicamente più povero che potrebbe allontanarlo definitivamente dalla Nazionale e comunque dai riflettori del suo Paese".