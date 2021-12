Insigne-Toronto, Gazzetta: trent’anni ci sembrano pochi per andare in pensione, seppure dorata

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Insigne e l'offerta del Toronto:

"A questo punto Insigne è di fronte a un bivio: sistemare se stesso, e le sue prossime sei o sette generazioni, al prezzo di un evidente declassamento del “teatro” che lo vedrebbe protagonista, oppure guadagnare di meno (si fa per dire...) rimanendo però in un calcio che conta infinitamente di più. La scelta tocca a lui: noi possiamo solo aggiungere che trent’anni ci sembrano pochi per andare in pensione, seppure dorata".