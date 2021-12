Insigne-Toronto, Gazzetta: il 5 gennaio summit a Roma tra l'agente ed i canadesi

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il 5 gennaio è previsto un summit tra Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ed emissari del Toronto. I canadesi vogliono approfondire la situazione sondando la volontà del calciatore prima di procedere alla stretta finale.

"Per giocare in Mls il Toronto è pronto a fargli guadagnare 11 milioni di euro all'anno con l'aggiunta di altri 4,5 milioni sotto forma di bonus. Il tutto per quattro stagioni: un altro anno è tra le opzioni dell'accordo proposto. Dal Napoli gli è stato ipotizzato un rinnovo a cifre inferiori a quelle dell'ingaggio attuale (4,6 milioni). Dal Canada si aspettano una risposta a metà della prossima settimana. Il 5 gennaio sarebbe stata indicata come data di riferimento. Precisamente, sarebbe in programma quel giorno un summit tra emissari di Toronto e l'agente di Insigne. Un incontro tra le parti che dovrebbe svolgersi a Roma"