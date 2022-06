Insigne-mania a Toronto, comunità napoletana ad Ontario in fermento per l'arrivo: BMO Field già sold-out!

Notizie Napoli calcio. Come un divo di Hollywood, per Lorenzo Insigne sta per arrivare il momento di calcare il tappeto rosso della MLS. L'ormai ex capitano del Napoli è in partenza per il Canada dove inizierà la sua avventura con il Toronto FC.

Insigne Toronto

Debutto Insigne-Toronto, iniziative comunità napoletane Canada

Un nuovo inizio per Insigne, atteso come la maggiore superstar della Lega: attorno a lui c'è grande entusiasmo, come testimoniano le iniziative che seguiranno il suo arrivo. Ad iniziare dal debutto, come riportato da Repubblica: