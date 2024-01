Insigne torna a giocare in Italia? Gazzetta: Lorenzo tornerebbe volentieri al Napoli ma è impossibile per due motivi

Lorenzo Insigne pronto a fare ritorno in Italia? Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo l'ex capitano del Napoli attualemnte al Toronto:

"L’inizio in Canada era stato pieno di soddisfazioni e applausi. Poi, nell’ultimo anno, il rendimento è peggiorato (il loro e quello di tutta la squadra) e così il Toronto ha aperto alla cessione. Dove potrebbero andare? Entrambi tornerebbero volentieri da dove sono partiti, ma per Insigne è impossibile: sarebbe la riserva di Kvaratskhelia, una riserva ingombrante però. E in questo momento tutto serve al Napoli fuorché situazioni ambigue. Una pista valida porta alla Lazio, dove Lorenzo ritroverebbe il maestro Sarri. Lotito, però, non vuole spendere troppo e quindi sta riflettendo sull’operazione. Gennaio è lungo, potrebbero aprirsi anche altre opportunità".