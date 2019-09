Insigne: "Sogno di vincere la Champions! Non ho scelto Raiola per andare via, il discorso con De Laurentiis e Ancelotti resta tra noi. Klopp mi porta bene, ai tifosi del Napoli dico..."

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato una lunghissima intervista a Il Mattino. Ve ne proponiamo alcuni stralci.

«Klopp mi porta bene, speriamo possa ancora funzionare. Ma punto innanzitutto a fare una grande prestazione insieme a tutta la squadra e a centrare il risultato. Al di la del fatto se segno o meno, l'importante è vincere. Chiedo ai nostri tifosi di spingerci fino alla fine come hanno fatto l'anno scorso nel match vinto contro il Liverpool al San Paolo».

Quest'anno in attacco c'è ancora più concorrenza: anche per lei sarà più difficile trovare il posto?

«Sappiamo bene che la nostra forza, come quella di qualsiasi squadra, è di avere giocatori forti in tutti i ruoli, la Juve in panchina ha un'altra squadra. Il mister ci ha sempre detto che la valutazione arriva in settimana e il tappeto verde dà le risposte: Ancelotti fa giocare chi vede bene. In qualche ruolo qualcuno giocherà qualche partita in più ma ci sarà spazio per tutti. Nessuno, dal primo all'ultimo, è sicuro di giocare: il discorso vale per me e vale per tutti gli uomini della rosa. L'importante è che chi scende in campo dà sempre il cento per il cento».

Cosa vi diceste con De Laurentiis e Ancelotti in quell'incontro del primo maggio?

«Queste sono cose che restano tra noi. Quello che conta è che io sono sereno: ho sempre dato la mia disponibilità a rimanere e non ho mai pensato di andare via da Napoli».

Il suo nuovo procuratore è Mino Raiola: con lui diversi grandi calciatori hanno cambiato squadra, invece Insigne è più che mai un leader del Napoli.

«Voglio chiarire subito una cosa: non ho scelto Raiola per andare via. Ho sempre detto che voglio restare e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia».

Come vedi il Napoli nella lotta scudetto: quest'anno può farcela?

«Come gli altri anni ce la possiamo giocare, il cammino è ancora lungo, sono state disputate solo tre partite: il mister e lo staff hanno svolto un grande lavoro, gli acquisti sono stati quelli giusti e ci daranno una grossa mano, siamo un bel gruppo e meritiamo di vincere qualcosa».

Stavolta il sorteggio Champions non è stato terribile come in passato: che ne pensa?

«Rispetto all'anno scorso siamo stati più fortunati, nell'ultima edizione abbiamo disputato un ottimo girone e per poco non siamo riusciti a passare contro due squadre fortissime, una, il Liverpool, che ha vinto la Champions, e un'altra, il Psg, che era partita per vincerla. Ma non dobbiamo sottovalutare le squadre che affronteremo: chi arriva in Champions ha qualità importanti, tutte quelle che partecipano a questa competizione sono pericolose».

Il Napoli può essere una rivelazione, qual è il suo sogno in Champions?

«Lo spero ma sono tutte squadre forti e molto preparate, giochi contro grandi campioni ed è molto più difficile rispetto al campionato che dura di più. L'importante sarà affrontarla nel modo giusto. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro cammino con la speranza di arrivare il più lontano possibile. Il mio sogno? Arrivare in finale e vincerla».

Da capitano e da napoletano cosa si sente di dire ai tifosi azzurri?

«Di starci vicino nei momenti difficili: ci sono tante partite tra campionato, Champions League e coppa Italia e ci sta che in qualche gara si può andare in difficoltà. I napoletani vogliono vincere qualcosa e questo lo vogliamo anche noi, sappiamo che ci tengono tantissimo e quando non ci riusciamo ci dispiace quanto loro. Ripeto, chiedo ai tifosi di starci vicino per riprovarci tutti insieme anche quest'anno: se perdiamo non perdiamo solo noi giocatori, ma tutta Napoli, come quando vinciamo. Se stiamo tutti insieme, tutti uniti, possiamo fare di più».

Il suo gol più bello?