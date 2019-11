Insigne show in Nazionale, CorSport: Ancelotti pronto al 4-3-3 per farlo tornare a sorridere. Altri tre azzurri felici per il nuovo modulo

Ultime Calcio Napoli - La bella prestazione contro la Bosnia di Lorenzo Insigne non è sfuggita a Carlo Ancelotti. Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenatore per fargli tornare il sorriso anche con il Napoli, sta iniziando a pensare al 4-3-3:

"Da domani, o meglio da quando torneranno alla base i giocatori impegnati in giro per il mondo e il gruppo sarà completo, al centro sportivo di Castel Volturno potrebbero anche andare in scena prove di 4-3-3: Ancelotti carezza l’idea, la valuta. E magari in vista del Milan la testerà anche sul campo consapevole che soprattutto in attacco, tra Lorenzo, Mertens, Callejon e Lozano, sarebbero tutti pronti. Felici e contenti. Ma questa è una storia secondaria: importante, per carità, ma comunque non primaria per spiegare il dato di fatto. Ovvero: anche in Bosnia, con la pelle tinta d'azzurro Nazionale, Insigne è apparso più leggero e gioioso. Ecco, il nodo principale è questo: lui ha la necessità di tornare a divertirsi anche con il Napoli. A Napoli".