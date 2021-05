Insigne punta l'Europeo, Gazzetta: non vuole fallire, crede ad una impresa da ripetere dopo 53 anni

Napoli Calcio - Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne dopo la fine del campionato dovrà spostare la concentrazione sulla nazionale e sull’Europeo che inizierà l’11 giugno. Ne parla la Gazzetta.

"Le emozioni cresceranno col passare dei giorni, potrebbe esserci la possibilità di riportare il titolo continentale in Italia dopo 53 anni. Ci proverà la nazionale di Mancini a compiere l’impresa. Insigne è fiducioso, ci crede. Tra gli azzurri è uno degli imprescindibili del ct, che gli ha affidato la maglia numero 10. Non vuole fallire, il capitano del Napoli, sul piano personale. Il lavoro svolto con Gattuso gli servirà per presentarsi al raduno della nazionale in una buona condizione di forma"