Insigne pentito della scelta Toronto, pensa ad un'esperienza in Arabia

Lorenzo Insigne sembra essere insoddisfatto della sua scelta di andare al Toronto e pare voglia provare l’esperienza saudita, come riportato da Il Giornale:

“Nel campionato saudita potrebbe approdare un altro italiano col mal di pancia: quel Lorenzo Insigne che non vede l’ora di tagliare la corda da Toronto per rientrare in Europa, possibilmente in Serie A. Scenario semi-impossibile, considerati gli 11 milioni a stagione che l’ex capitano del Napoli percepisce in Mls. Per lui l’unica soluzione percorribile sembra essere proprio l’Arabia. Anche il suo compagno di squadra Federico Bernardeschi si è pentito di essere volato in Canada e punta a tornare nel nostro calcio. Finora è stato proposto, senza successo, a Bologna, Salernitana, Napoli e Lazio”.