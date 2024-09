Napoli - Lorenzo Insigne al Corriere dello Sport ha parlato anche della cessione in prestito di Victor Osimhen al Galatasaray:

Che effetto le fa vedere Mertens e Osimhen al Galatasaray?

«Non me l’aspettavo, Victor è un ragazzo intelligente, avrà fatto le sue scelte. Non cosa sia successo con la società, ma se ha deciso così sono contento per lui e per il fatto che giochi con Mertens, vedo che insieme si divertono».