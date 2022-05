Napoli-Genoa, Insigne ha ancora due "sfizi" da togliersi prima dell'addio: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Insigne in occasione di Napoli-Genoa saluterà i tifosi azzurri nella sua ultima apparizione allo stadio Maradona prima della partenza per Toronto. Sarà una giornata intensa per il capitano partenopeo, che vorrà dire addio alla sua città ed alla sua gente nel migliore dei modi.

Insigne addio Napoli Genoa

Insigne e Napoli-Genoa, gli ultimi obiettivi del capitano

Insigne ha messo nel mirino Napoli-Genoa non solo per salutare i suoi tifosi, ma anche per continuare ad aggiornare il libro delle statistiche azzurro. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno sulla sfida di domenica al Maradona: