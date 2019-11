Insigne-Napoli, Gazzetta: capitano poco coraggioso, sarebbe dovuto andare lo stesso a Liverpool per fare gruppo. Il suo addio è ormai dietro l'angolo

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne. Il capitano non è stato convocato per la sfida di questa sera per un infortunio al gomito subito nell'incontro di Milano. Secondo la rosea, l'attaccante avrebbe dovuto comunque aggregarsi alla squadra per fare gruppo.

Lorenzo Insigne

LIVERPOOL-NAPOLI: INSIGNE RESTA A CASA