Insigne, l'ora della maturità. Il suo ex allenatore: "Quella volta che fece il fenomeno davanti a Spalletti..."

Ultime calcio Napoli - Ventinove anni oggi, Lorenzo Insigne carico più che mai per la ripartenza, primo appuntamento la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l'Inter. Sereno e convinto, il suo contratto è in scadenza nel 2022, più in là si comincerà a parlare del rinnovo (ad assisterlo nella trattativa sarà un nuovo procuratore, il napoletano Vincenzo Pisacane). Un prolungamento significherebbe legarsi praticamente a vita a Napoli. Ma in questo momento la priorità sarà più che mai legata al campo, ora un finale di stagione tutto di un fiato, poi un breve break: a settembre di nuovo in campo per la nuova stagione che si chiuderà con gli Europei 2021 con l'Italia di Mancini.

Insigne

Quando Insigne fece il fenomeno davanti a Spalletti

Come riporta Il Mattino: