Insigne, il Torino non porta bene sui rigori: un dato dice tutto

Il pressing del Torino è meno asfissiante di altre volte, come racconta la Gazzetta dello Sport, e questo dà autostima ai palleggiatori del Napoli nella ripresa. Poi nella ripresa Lorenzo Insigne ha battuto un calcio di rigore e l'ha sbagliato.

Per Lorenzo Insigne quarto rigore stagionale sbagliato:

"Gli attaccanti cercano di cambiare posizione per togliersi dalle marcature e mettere in difficoltà il sistema difensivo del Toro. Proprio in un’azione del genere, Insigne smarca Osimhen, tacco per Mertens, Izzo lo prende su una gamba e Prontera fischia il rigore.

Ma qui diventa protagonista Berisha. Perché Insigne incrocia forte a mezza altezza ma il portiere albanese si allunga bene e sventa. Per Lorenzo quarto rigore stagionale sbagliato e il Toro non gli porta bene, visto che anche all’andata con Milinkovic ne aveva sprecato un altro"