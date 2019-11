L'edizione odierna di Repubblica oggi in edicola fa il punto della situazione sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano per il capitano azzurro Lorenzo Insigne c'è una guarigione lampo dopo il forfait per la trasferta ad Anfield contro il Liverpool. Ma non è l'unica buona notizia che arriva dall'infermeria partenopea perchè anche l'altro attaccante di Ancelotti fermo ai box è vicino al rientro. ovvero Arek Milik