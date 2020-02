Insigne-Fabian, Gazzetta: Napoli intorno a loro due proverà a costruire il sogno Champions

Ultimissime Calcio Napoli - Sul piano del rendimento il centrocampista spagnolo del NapoliFabian dovrà garantire qualcosa in più. Il tecnico Gattuso gli sta dando fiducia e lui sta ricambiando con una crescita graduale e con gol pesanti. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Martedì sera, potrebbe essere la sua grande occasione per conquistare Napoli, definitivamente. La sfida con Messi dovrebbe garantirgli le motivazioni necessarie per giocarsela. D’altra parte, resta lui il giocatore più talentuoso, insieme con Lorenzo Insigne, a disposizione di Gattuso. Ed è intorno a loro due che Napoli proverà a costruire il sogno di continuare il cammino in Champions League. Di far in modo che la qualificazione si giochi nella gara di ritorno al Camp Nou"