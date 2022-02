Insigne-De Laurentiis, resa dei conti in vista? Repubblica: pronta a scattare la causa per l'ammutinamento! Il capitano potrà reagire in due modi

Il mercato invernale si è chiuso e ora non ci sono più dubbi: Lorenzo Insigne terminerà sicuramente in Italia la sua movimentata stagione, anche se ha già firmato un ricchissimo contratto con Toronto e ha pure annunciato pubblicamente il suo trasferimento in Canada, che è destinato a materializzarsi il 30 giugno. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

"Di certo non gli ha giovato la trattativa segreta per il suo trasferimento in Canada. Ma d’ora in poi si gioca a carte scoperte e Insigne potrà reagire in due modi sul campo: o cavalcando le ritrovate certezze sul suo futuro per dare il meglio, oppure cedendo al nervosismo come è successo nel derby.

Con De Laurentiis la resa dei conti è rimandata a giugno, con le cause per l’ammutinamento pronte a scattare, come è successo per tutti gli altri azzurri andati via"