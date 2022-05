Napoli-Genoa, dalla targa alla sorpresa dei tifosi: tante iniziative al Maradona per l'addio di Insigne

Notizie Napoli calcio. Si avvicina il giorno dell'addio al Napoli per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, contro il Genoa, disputerà la sua ultima gara allo stadio Diego Armando Maradona prima della partenza per Toronto. Una giornata speciale per l'attaccante di Frattamaggiore, con il pubblico che ha risposto presente nella prevendita biglietti di Napoli-Genoa per tributargli il giusto saluto.

Insigne Napoli Genoa

Insigne-day, le iniziative per Napoli-Genoa

Insigne vivrà una giornata di forti emozioni e per lui sarà difficile trattenere le lacrime. In occasione di Napoli-Genoa saranno diverse le iniziative per celebrare il capitano partenopeo: ecco nel dettaglio cosa hanno in mente il club di De Laurentiis ed i tifosi azzurri.