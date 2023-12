Insigne a Napoli, tifoso più che interessato: settimana fra Castel Volturno e stadio Maradona, il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla della presenza di Lorenzo Insigne sugli spalti per Napoli-Inter:

"Gioco di luci e colori all'atto della presentazione della squadra campione d'Italia con i telefonini dei 55mila del Maradona a fare da cornice all'evento nell'evento. Uno spettacolo nello spettacolo insomma che è stato evidentemente apprezzato anche da Lorenzo Insigne. L'ex capitano azzurro, oggi in forza al Toronto, era a Napoli (il torneo oltreoceano è finito) e ne ha approfittato per tornare al Maradona da spettatore/tifoso più che interessato. Insigne era già stato a Castel Volturno la setimana scorsa (prima della trasferta di Madrid) per salutare la squadra ed alcuni dei suoi vecchi compagni e ieri era a Fuorigrotta a poche fila di distanza da De Laurentiis".