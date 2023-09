Infortunio Zielinski, contatti tra staff medico Napoli e nazionale polacca: le condizioni

Il centrocmapista del Napoli Piotr Zielinski ieri ha lasciato anzitempo l’allenamento della Polonia, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Si è trattato soltanto di un affaticamento. Lo ha comunicato la federazione sia attraverso i contatti con lo staff medico azzurro che in maniera pubblica:

«Zielinski è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminare l’allenamento prima come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari»