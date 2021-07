Infortunio Spinazzola, finisce l'Europeo dell'esterno azzurro. La dedica di Insigne: "Grande perdita, arriveremo in fondo per lui"

Notizie calcio. Non solo sorrisi ieri sera a Monaco di Baviera dopo Italia-Belgio. I pensieri, infatti, sono tutti per Leonardo Spinazzola che ha concluso anzitempo il suo Europeo: rottura del tendine d'achille e lungo stop all'orizzonte. Una brutta tegola per la Nazionale di Mancini, che aveva in Spinazzola una delle armi tattiche più importanti.

Al termine della sfida sono arrivate anche le parole di Lorenzo Insigne, man of the match contro i belgi, per sostenere lo sfortunato compagno: