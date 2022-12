Infortunio Rrahmani, le ultime in vista del rientro in campionato

Napoli Calcio - Il Napoli rivede Diego Demme tornato ad allenarsi col gruppo in vista del campionato, anche se il mercato potrebbe presto portarlo lontano dall’azzurro. Non ancora pronto, invece, Amin Rrahmani come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Infortunio Rrahmani, le ultimissime

Ecco quanto si legge sul giornale: