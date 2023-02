Infortunio Raspadori, splendido gesto di Osimhen e Simeone verso Jack dopo comunicato SSC Napoli: il retroscena

Calcio Napoli - Il Napoli è un gruppo sano dove tutti si vogliono bene e non ci sono personalismi. Probabilmente è questo il vero segreto del rendimento stellare della squadra di Luciano Spalletti che anche lontano dal rettangolo verde sa stare insieme. ieri è arrivata la batosta dell'infortunio di Raspadori che dovrà restare fuori 30-40 giorni. Alla notizia, la squadra ha reagito con un bel gesto.

Infortunio Raspadori, la reazione della squadra

Come si legge questa mattina sul quotidiano Il Mattino, appena è arrivata la diagnosi ufficiale dell'infortunio, i compagni di squadra hanno subito rincuorato Raspadori con messaggi e non solo. L'attaccante ha salutato tutti prima che la squadra partisse per Reggio Emilia: Simeone e Osimhen hanno abbracciato Jack apparso molto sconsolato. Un gesto che certifica quanto nel Napoli ci sia davvero unità d'intenti.