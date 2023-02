La reazione di Raspadori dopo la diagnosi: ecco cosa ha confessato ai compagni di squadra

Calcio Napoli - Quando gli è stato comunicato che lo stop non sarebbe stato breve l'umore di Giacomo Raspadori è diventato nero. L'attaccante sperava che lo stop in allenamento fosse stato dettato da qualcosa di meno grave ed invece la diagnosi ha cancellato l'ottimismo. Raspadori dovrà restare fuori poco più di un mese.

Retroscena infortunio Raspadori

L'umore di Raspadori non è certamente dei migliori. A nessuno piace fermarsi per un infortunio, specialmente se all'orizzonte c'è il doppio confronto di Champions League che può valere l'accesso ai quarti. Come si legge questa mattina su Il Mattino, ieri jack ha salutato la squadra prima della partenza per Reggio Emilia. L'attaccante ha scosso il capo comunicando ai compagni che il recupero non sarà breve.