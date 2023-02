Infortunio Raspadori, i tempi di recupero: salterà almeno sei gare! La data del possibile ritorno in campo

Calcio Napoli - Quante gare salterà Giacomo Raspadori? La SSC Napoli ieri con un comunicato ha diramato la diagnosi dell'infortunio dell'attaccante: distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un problema più grave del previsto che costringerà Raspadori a restare fermo un bel po' rispetto a quanto si era inizialmente ipotizzato.

Tempi di recupero infortunio Raspadori

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina, Raspadori dovrà restare fuori 30-40 giorni. Questo significa che non potrà essere disponibile fino alla sosta per le nazionali. Nello specifico, l'attaccante salterà dunque le seguenti gare: Sassuolo, martedì in coppa, a Empoli, con la Lazio, con l'Atalanta e nel bis con l’Eintracht del 15 marzo decisivo per la qualificazione ai quarti. Il ritorno tra i convocati è fissato per il 2 aprile quando il Napoli sfiderà il Milan.