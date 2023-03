Infortunio Raspadori, Gazzetta: si allungano tempi di recupero. Ecco quando potrebbe rientrare

Calcio Napoli - Quando torna convocabile Giacomo Raspadori? L'attaccante si è fermato prima di Sassuolo-Napoli per un problema muscolare accusato durante uno degli allenamenti a Castel Volturno. Una perdita non di poco conto per Spalletti in quanto Jack è un po' la variabile tattica di questo Napoli da buttare dentro a gara in corso.

Infortunio Raspadori, tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda i tempi di recupero di Giacomo Raspadori. Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, il rientro in campo tarderà ancora rispetto a quanto era stato previsto subito dopo la diagnosi. Nello specifico, Gazzetta scrive sull'infortunio di Raspadori: