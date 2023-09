CorSport - Infortunio Politano: ecco quante gare potrebbe saltare

Calcio Napoli - Quanto tempo dovrà restare fuori Matteo Politano per infortunio? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni dell'ala destra che ha lasciato il ritiro della Nazionale. Oggi si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno definitivamente i tempi di recupero del calciatore.La speranza è che possa recuperare già per il Genoa ma, fino a quando non si avranno certezze, rischia di saltare il match in Liguria ed anche quello con il Braga.

Infortunio Politano le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Politano: