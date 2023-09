Infortunio Politano: Garcia ha già scelto il sostituto

Calcio Napoli - In attesa di capire quale sarà l'entità dell'infortunio di Matteo Politano, secondo quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Rudi Garcia avrebbe già in mente il possibile sostituto dell'ala sinistra contro il Genoa ed anche il Braga.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Fatto sta che oggi, dicevamo, Jesper tornerà a Napoli e da domani sarà a disposizione di Garcia: sabato si va in scena a Marassi con il Genoa e servono gol, assist, idee, verve. Energia: tutte cose evaporate all’improvviso alla fine del primo tempo della partita con la Lazio. Con Lindstrom, capace di giocare a destra, sinistra e a ridosso della punta, si può anche passare al 4-2-3-1 o al 4-3-2-1. E nel carnet c’è un po’ di tutto: è rapido, molto veloce, resistente, ha l’occhio del rifinitore e la capacità di concludere. Deve crescere nell’uno contro uno e negli scambi stretti, magari, ma in contropiede è straordinario e insieme con Osimhen e Kvaratskhelia può diventare un’arma micidiale. Un’arma in più: quello che serve in questa fase. In campionato e in Champions: Genova, Braga, Jesper".