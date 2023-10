Infortunio Osimhen, CDM: è un affaticamento al bicipite! Torna domani a Napoli

Infortunio Osimhen, si tratta di un affaticamento al bicipite femorale destro: secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, è questo l'infortunio rimediato nella partita tra Nigeria ed Arabia Saudita.

Infortunio Osimhen

Se confermato, dunque, non dovrebbe trattarsi di niente di grave. In ogni caso, come specifica oggi il quotidiano, Osimhen non farà subito rientro a Napoli, come auspicato, ma resterà in Portogallo almeno fino a domani, quando è prevista la partita tra Nigeria e Mozambico.

Ultime news: Osimhen rientrerà a Napoli solo nella giornata di domani, per farsi valutare dallo staff medico SSC Napoli.