Infortunio Osimhen, timori e speranze legittime: cosa trapela da Castel Volturno

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, oggi Victor Osimhen si sottoporrà agli esami strumentali presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il Napoli è in attesa di capire se davvero l'infortunio in nazionale ha toccato i tendini del ginocchio oppure si tratta solo di un affaticamento muscolare.

Infortunio Osimhen, le ultime

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: