Infortunio Osimhen, tegola nel momento clou: l'elenco delle gare che salterà

Notizie Calcio Napoli - Pesante tegola in casa Napoli: come se non bastassero tutti i tormenti del momento, con Rudi Garcia che resta in discussione e che dovrà portare i risultati per evitare un ribaltone in panchina, ora si ferma anche Victor Osimhen.

Infortunio Osimhen, quante partite salterà e data rientro

L’infortunio rimediato in Nigeria, alla fine, si rivela più serio di quanto sembrasse. “Lesione di medio grado al bicipite femorale destro”, è il verdetto. Che tradotto, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, significa che si fermerà per 6 partite. Il rientro è fissabile per sabato 25 novembre a Bergamo contro l’Atalanta, saltando nel mentre le trasferte di Verona e Berlino, il big-match contro il Milan, la sfida di Salerno e le partite al Maradona contro Union Berlino ed Empoli.