Infortunio Osimhen, la caviglia non si è gonfiata: con l'Apollon potrebbe giocare qualche minuto

Nella giornata di ieri c'è stata tanta preoccupazione in casa Napoli per l'infortunio alla caviglia rimediato da Osimhen. Il nigeriano, a seguito di un contrasto con Natan, ha avuto la peggio e ha subito un duro colpo alla caviglia.

Victor Osimhen

Infortunio Osimhen potrebbe esserci con l'Apollon

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, la caviglia non si è neppure gonfiata, nonostante le difficoltà del nigeriano a rialzarsi, ed è stata curata col ghiaccio. Ieri ancora zoppicava (diagnosi: distrosione), ma se tutto va come deve andare, già domani potrebbe tornare in campo ad allenarsi per giocare qualche minuto con l’Apollon.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli